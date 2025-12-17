لهاميم للتواصل الإبداعي تطلق تقويم 2026 لتعزيز التخطيط الإعلامي والتواصلي

الجدير بالذكر أن تقويم لهاميم هذه المرة قُدّم برؤية مختلفة وتجربة تتجاوز عرض الأشهر والأيام، حيث جرى تصميمه خصيصًا لينقل المستخدم عبر رحلة بصرية تمتد على مدار العام داخل معالم المملكة العربية السعودية غير المطروقة إعلاميًا، يكتشف من خلالها طبيعتها ووجهاتها التاريخية المخفيّة، وذلك لتعزيز ارتباط المحتوى بالهوية المحلية، ليجمع تقويم لهاميم 2026 بين التخطيط التسويقي واستلهام الهوية الوطنية، وإبراز ثراء المكان وتنوعه.