لهاميم للتواصل الإبداعي تطلق تقويم 2026 لتعزيز التخطيط الإعلامي والتواصلي

أطلقت لهاميم للتواصل الإبداعي والتسويق النسخة الجديدة من تقويمها لعام 2026، والذي يضم أبرز الأيام العالمية والمناسبات الوطنية، ليساعِد كل مسوق على التخطيط المسبق لضمان تزامن التوقيت مع الحدث.
ويُقدّم تقويم لهاميم 2026 كمرجع عملي للفرق الإعلامية، والمسوقين، وكل من يعمل في مجالات المحتوى، الإبداع والتخطيط، ليكون أداة داعمة ومتكاملة تساعد في ترتيب الأولويات وتخطيط المهام بفعالية.
كما أكد الرئيس التنفيذي لوكالة لهاميم للتواصل الإبداعي والتسويق الأستاذ/ صالح إبراهيم العيدان على أن هذا الإصدار يُعد جزءًا من جهود وكالة لهاميم المستمرة في تقديم مبادرات نوعية وتخطيطية تدعم قطاع الإعلام، التواصل والتسويق، وتعزز كفاءة التخطيط للحملات التسويقية على مدار العام.
الجدير بالذكر أن تقويم لهاميم هذه المرة قُدّم برؤية مختلفة وتجربة تتجاوز عرض الأشهر والأيام، حيث جرى تصميمه خصيصًا لينقل المستخدم عبر رحلة بصرية تمتد على مدار العام داخل معالم المملكة العربية السعودية غير المطروقة إعلاميًا، يكتشف من خلالها طبيعتها ووجهاتها التاريخية المخفيّة، وذلك لتعزيز ارتباط المحتوى بالهوية المحلية، ليجمع تقويم لهاميم 2026 بين التخطيط التسويقي واستلهام الهوية الوطنية، وإبراز ثراء المكان وتنوعه.