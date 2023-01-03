تفاصيل فقرات حفل استقبال النجم كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك

تنطلق في السابعة في ملعب مرسول بارك بالرياض الليلة، فقرات حفل استقبال لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكشفت قناة "العربية" عن تفاصيل الحفل الذي يستمر قرابة ساعتين ونصف، ويتضمن كلمة للاعب لجمهور النصر، وكلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر، وأغنية خاصة احتفاء بكريستيانو يؤديها أحد الفنانين السعوديين، ويغنيها للجمهور الحاضر بالملعب بالإضافة إلى حصة تدريبية.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) قد وصل إلى العاصمة الرياض مساء أمس الاثنين، بعد انضمامه رسمياً إلى نادي النصر في صفقة تاريخية.