اختتام أعمال اليوم الثاني لملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني "GTEL2023"

وقدمت ضمن أعمال ملتقى "GTEL2023" ثلاث جلسات حملت الأولى عنوان "التحول الرقمي للتعليم الشامل"، التي نوهت بأن التعليم يجب أن يتاح للجميع وللمدارس والجامعات، كما أن التكنولوجيا قامت بتغيير التعليم بعد الجائحة كمحفز للمتعلم، إضافة إلى أن التعليم التكنولوجي الشامل هو سياسة واضحة حول خصوصية البيانات والتحليلات الأخلاقية، وإمكانية وصول الطلاب إلى المحتوى، وتوفير أدوات جديدة للمعلمين حتى يتمكنوا من التحكم بشكل أفضل في ما يحدث عند نشر التكنولوجيا، وتَبِعتها جلسة بعنوان "التحديات والفرص في التعلم الإلكتروني للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" التي تطرقت إلى أهمية تحسين جودة البرامج الإلكترونية ومنصات التعليم الإلكتروني للطلاب وتمكينهم من استخدامها، وتوفير الفرص من خلال التعليم الإلكتروني، إضافة إلى ضرورة توفر طرق مختلفة للتعليم لشد انتباه الطلاب ومراعاة إمكانياتهم ليستمر التعليم بسلاسة.