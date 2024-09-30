"إيلاف" راعيًا ذهبيًّا لـ "قمة مستقبل الضيافة" وتوقع أول اتفاقية في القطاع للحد من "المنتجات البلاستيكية"
تشارك "مجموعة إيلاف"، الرائدة في مجال الضيافة، بوصفها راعيًا ذهبيًّا في فعاليات وجلسات قمة مستقبل الضيافة (FHS)، التي انطلقت (اليوم الاثنين) في مدينة جميرا بإمارة دبي الإماراتية، وتستمر حتى الأربعاء الثاني من أكتوبر المُقبل، وتستعرض من خلال جناحها في المعرض المصاحب أبرز خدماتها وفنادقها وخبراتها في مجالي الفندقة والضيافة، التي تزيد على 40 عامًا.
وتأتي القمة بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمستثمرين، وأصحاب الفنادق والمشغلين والمبتكرين في قطاع الضيافة، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمطورين في مجالي السياحة والضيافة، وتقام تحت شعار "الاستثمار في المستقبل"، وتناقش تطور صناعة الضيافة في العالم، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والتنمية المستدامة، وأهمية استثمار رأس المال البشري، وملامح مستقبل الصناعة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي مشاركة "إيلاف" في القمة في إطار حرصها الدائم على الوقوف على أحدث المستجدات العالمية في مجال الضيافة، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الإستراتيجية لتطوير مرافقها وخدماتها، وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة، وذلك تماشيًا مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور كبيرين في قطاعي السياحة والضيافة.
وعلى هامش القمة، وقَّعت مجموعة "إيلاف" اتفاقية شراكة مع شركة (Guest Supply) العالمية، المتخصصة في توريد منتجات صديقة للبيئة في خدمات الضيافة والفندقة، وبمواصفات تدعم الاستدامة، ومعروفة بتركيبتها النظيفة وخلوّها من الكبريتات والبارابين، وهي أول اتفافية على مستوى المنطقة لدعم الاستدامة البيئية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للبيئة، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وأولويات منظمة "الأمم المتحدة للسياحة" في الاستدامة.
ومن المُقرر أن تقدم (Guest Supply) لـ "إيلاف" منتجات تدعم الاستدامة للاستخدام الشخصي للعملاء خالية تمامًا من البلاستيك؛ من أجل تقديم ضيافة راقية للعملاء، والتقليل من الأضرار البيئية، والحد من " المنتجات البلاستيكية".
ووقَّع الاتفاقية من جانب مجموعة "إيلاف" سامي بوخالد، نائب الرئيس التنفيذي للفنادق، وجوستاف لانتز، نائب الرئيس الأول للشركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وعقب التوقيع عبَّر بوخالد عن سعادته لتمثيل مجموعة إيلاف في تلك الاتفاقية المهمة مع شركة عالمية تدعم الاستدامة في خدمات الضيافة والفندقة بحجم شركة (Guest Supply)، التي تُعد أول تعاون إقليمي في هذا المجال، وأول اتفاقية من نوعها على مستوى المملكة، وهو ما يؤكد حرص "إيلاف" على دعم الاستدامة من خلال فنادقها ومرافقها المختلفة.
يُذكر أن مجموعة "إيلاف" تُعد من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست قبل أكثر من 40 عامًا، وتمتلك فنادق في كلٍّ من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتاز بمواقعها الإستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى بمكانة مرموقة دوليًّا، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.