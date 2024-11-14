مساعد وزير النقل: "جائزة تجربة العميل السعودية" تُسهم في تعزيز رضا العملاء وتحسين كفاءة الأداء

أكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أحمد الحسن، على الدور الحيوي للجائزة في تحسين تجربة العميل بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم بشكل جوهري في تعزيز رضا العملاء من خلال خلق بيئة محفزة تجمع بين الخبراء وصناع القرار لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة.
وأوضح الحسن أن تجربة العميل باتت محور التطوير في كافة القطاعات، حيث إنها تُعزز جودة الخدمات المقدمة، وتحقق رضا المواطنين والمقيمين والزوار.
وأضاف قائلاً: "نعتبر المستفيدين شركاء أساسيين في رحلتنا نحو التميز، حيث نستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ونعمل على تقييم وتحسين جودة الخدمات المقدمة؛ بهدف تطوير مشاريع جديدة تعزز كفاءة الأداء".
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عددًا من المبادرات التي تصب في مصلحة العميل، من بينها تبني (منهجية مركزية العميل)؛ التي تتمحور حول العميل لتصميم خدمات تلبي تطلعات المستفيدين، وتفعيل الآليات المتطورة لإدارة تجربة العميل وإصدار تقارير دورية بالتعاون مع مركز أداء، كما تم إطلاق برامج لقياس رضا ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، إلى جانب تعاونها مع الجائزة لإطلاق فئتين مخصصتين لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تشجيع الشركات على التميز في خدمة العميل.
وضمن الإنجازات البارزة، أشار الحسن إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت (برنامج البيئة التنظيمية التجريبية)؛ الذي يتيح اختبار نماذج عملية مبتكرة تخدم المستفيدين بطريقة فعالة، إلى جانب خدمات جديدة لنقل الركاب عبر الحافلات بين المدن لخدمة ستة ملايين من الركاب سنويًا في أكثر من 200 مدينة ومحافظة، بالإضافة إلى خدمات مبتكرة مثل (الحج بلا حقيبة)، ونقل ما يزيد على مليوني راكب عبر السكة الحديدية خلال موسم الحج.
وفي قطاع الطيران، تجاوز عدد المسافرين 111 مليون مسافر بمعدل نمو 20%، حيث حصدت هيئة الطيران المدني جوائز عالمية مرموقة في خدمة العملاء، من ضمنها جائزة أفضل خدمة عملاء وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط.
وطورت المنظومه بنية الطرق عبر استخدام تقنيات الاسفلت المطاطي وتبريد الطرق وقياس جودة الدهان، كما أطلقت المنظومه منصة (لوجستي): التي توحّد كافة خدمات النقل والخدمات اللوجستية تحت مظلة واحدة، مما يجعلها وجهة شاملة تسهل الوصول إلى الخدمات، وتعتبر خطوة نوعية في تحسين تجربة العميل وتعزيز الكفاءة الرقمية.
واختتم الحسن بالتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ مشاريع نوعية ومبادرات مبتكرة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في النقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من حفل جوائز (تجربة العميل السعودية)؛ التي تقام ضمن منتدى تجربة العميل، بحضور عدد من القيادات والخبراء في مجال تجربة العميل من القطاعين الحكومي والخاص.