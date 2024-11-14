مساعد وزير النقل: "جائزة تجربة العميل السعودية" تُسهم في تعزيز رضا العملاء وتحسين كفاءة الأداء

وأشار إلى أن الوزارة نفذت عددًا من المبادرات التي تصب في مصلحة العميل، من بينها تبني (منهجية مركزية العميل)؛ التي تتمحور حول العميل لتصميم خدمات تلبي تطلعات المستفيدين، وتفعيل الآليات المتطورة لإدارة تجربة العميل وإصدار تقارير دورية بالتعاون مع مركز أداء، كما تم إطلاق برامج لقياس رضا ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، إلى جانب تعاونها مع الجائزة لإطلاق فئتين مخصصتين لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تشجيع الشركات على التميز في خدمة العميل.