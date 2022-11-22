"أمانة جدة" تهيء 10 شاشات بمواقع مختلفة لنقل مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين

هيأت أمانة محافظة جدة شاشات البث المباشر لنقل مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في أكثر من 10 مواقع بالمحافظة.
وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي بأن الأمانة عملت على تجهيز حزمة من الفعاليات دعمًا للمنتخب السعودي، وتشمل تركيب شاشات كبيرة لنقل هذا الحدث العالمي لسكان وزوار جدة، وتشمل المواقع التالية: مبنى الأمانة الرئيسي ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد وحديقة التحلية وحديقة الكورنيش الأوسط وممشى التحلية، وممشى الفيحاء وممشى طيبة وممشى الرحاب وممشى اليمامة.
وأضاف السلمي أن الفعاليات تضمنت نشر رسائل وهوية الحملة الداعمة للمنتخب السعودي عبر الشاشات الإعلانية على الطرق، بجانب الإضاءات التفاعلية في المبنى الرئيسي وبوابات جدة، فضلاً عن إقامة فعاليات مصاحبة متنوعة للحضور بمواقع مشاهدة المباريات، وذلك من خلال تخصيص مناطق استعراضية لمهارات كرة القدم، وألعاب نارية تفاعلية مع الحدث وألعاب خشبية وشخصيات عملاقة متفاعلة، وركن للرسم على الوجه، وتوزيع الأعلام والجوائز.
يأتي ذلك من خلال مشاركة الامانة في حملة "قدام يا الأخضر" لدعم المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022 بدولة قطر.
وتشارك شركة مواصلات جدة في حملة قدام يا الأخضر، من خلال نشر الهوية والرسائل التشجيعية عبر حافلات النقل العام، دعمًا للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022.