"أمانة جدة" تهيء 10 شاشات بمواقع مختلفة لنقل مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين

وأضاف السلمي أن الفعاليات تضمنت نشر رسائل وهوية الحملة الداعمة للمنتخب السعودي عبر الشاشات الإعلانية على الطرق، بجانب الإضاءات التفاعلية في المبنى الرئيسي وبوابات جدة، فضلاً عن إقامة فعاليات مصاحبة متنوعة للحضور بمواقع مشاهدة المباريات، وذلك من خلال تخصيص مناطق استعراضية لمهارات كرة القدم، وألعاب نارية تفاعلية مع الحدث وألعاب خشبية وشخصيات عملاقة متفاعلة، وركن للرسم على الوجه، وتوزيع الأعلام والجوائز.