فيديو.. القبض على أشخاص يستغلون الأطفال المُعاقين للتسوّل أمام الجوامع والمحال بجدة

وأسفرت الجهود الأمنية بحسب فيديو نشر على حساب الأمن العام، عن كشف هوية المتورطين والقبض عليهم، وتبيّن أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة، وأقرّوا بامتهانهم التسوّل بالتخطيط المسبق بتوزيع الأطفال، واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال وجارٍ إحالتهم للنيابة العامة.