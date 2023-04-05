محليات
فيديو.. القبض على أشخاص يستغلون الأطفال المُعاقين للتسوّل أمام الجوامع والمحال بجدة
الامن العام: من الجنسية اليمنية وجارٍ إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم
ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة قاموا باتخاذ منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسوّل باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركياً للتسوّل أمام الجوامع والمحال التجارية، استغلالاً لعاطفة المجتمع ومحاولة لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة.
وأسفرت الجهود الأمنية بحسب فيديو نشر على حساب الأمن العام، عن كشف هوية المتورطين والقبض عليهم، وتبيّن أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة، وأقرّوا بامتهانهم التسوّل بالتخطيط المسبق بتوزيع الأطفال، واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال وجارٍ إحالتهم للنيابة العامة.