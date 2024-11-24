وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في 43 موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في ميناء رأس مشعاب البحري بالخفجي، وللنساء في الثانوية الثانية والعشرين للبنات بحفر الباطن، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز حي النور للرعاية الصحية الأولية بالدمام، وللرجال في مدرسة رأس مشعاب الابتدائية بالخفجي لمدة يوم واحد لكل موقع، وللنساء في جمعية الفضول بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في ابتدائية العزيزية الأهلية بالخبر، وللرجال في مدرسة رأس مشعاب المتوسطة بالخفجي، وللنساء في الابتدائية الأولى للبنات بالدمام، ومهرجان الأيتام الثاني عشر بمدينة الجبيل لمدة يوم واحد لكل موقع؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر هيئة الهلال الأحمر بالدمام لمدة يومين، وفي مطار الملك فهد الدولي، ومتوسطة العزيزية الأهلية بالخبر، وللنساء في الابتدائية الستين للبنات بحفر الباطن، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال والنساء في ثانوية العزيزية الأهلية بالخبر، وفي نادي النور بالقطيف لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد، وللنساء في مدرسة المخواة الثانوية الأولى بمحافظة المخواة، ومجمع متوسطة وثانوية مارية القبطية في كرا الحائط بمحافظة العقيق لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وللرجال في مركز بني كبير بمحافظة بلجرشي لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة، ومدرسة الملك عبدالله الثانوية بمحافظة قلوة، وللنساء في مدرسة متوسطة قلوة الأولى للبنات بمحافظة قلوة لمدة يوم لكل منهم؛ فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في مركز جرد بمحافظة بلجرشي، ويوم الأربعاء في مدرسة المروة بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في مجمع تحفيظ القرآن للبنات بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد.
وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مقر محافظة الجموم، وفي مركز مدركة بمحافظة الجموم لمدة أسبوع لكل منهما، وفي المتوسطة الثالثة لتحفيظ القرآن بالطائف لمدة يوم، وللرجال في مركز الأبواء بمحافظة رابغ لمدة أسبوع، وفي مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر مبنى الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة أسبوع، ومركز دخنة بمحافظة الرس لمدة يومين، وابتدائية ومتوسطة الشماسية، ويوم الاثنين للرجال في بلدية المذنب؛ فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في الثانوية الثامنة بمحافظة الرس لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز كبشان بمحافظة الدوادمي لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين في ابتدائية القصب بمحافظة شقراء، ويوم الثلاثاء في ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن بشقراء، وللرجال والنساء في شركة الإلكترونيات المتقدمة بالرياض؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة وثانوية القصب بمحافظة شقراء لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز لوقة بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعَد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.