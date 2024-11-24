وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في ميناء رأس مشعاب البحري بالخفجي، وللنساء في الثانوية الثانية والعشرين للبنات بحفر الباطن، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز حي النور للرعاية الصحية الأولية بالدمام، وللرجال في مدرسة رأس مشعاب الابتدائية بالخفجي لمدة يوم واحد لكل موقع، وللنساء في جمعية الفضول بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في ابتدائية العزيزية الأهلية بالخبر، وللرجال في مدرسة رأس مشعاب المتوسطة بالخفجي، وللنساء في الابتدائية الأولى للبنات بالدمام، ومهرجان الأيتام الثاني عشر بمدينة الجبيل لمدة يوم واحد لكل موقع؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر هيئة الهلال الأحمر بالدمام لمدة يومين، وفي مطار الملك فهد الدولي، ومتوسطة العزيزية الأهلية بالخبر، وللنساء في الابتدائية الستين للبنات بحفر الباطن، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال والنساء في ثانوية العزيزية الأهلية بالخبر، وفي نادي النور بالقطيف لمدة يوم واحد لكل موقع.