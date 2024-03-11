لتشجيع الباحثين المتميزين وتحفيزهم.. إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحوث الاجتماعية

وتتكون الجائزة من خمسة فروع هي: فرع القضايا الاجتماعية، وفرع قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية، وفرع قضايا المرأة، وفرع قضايا الشباب، وفرع قضايا الطفولة، كما تم تحديد موضوعات فرع القضايا الاجتماعية لتتضمن الآتي: جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، والتحديات التي تواجه الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية ودورها في اقتصاديات التغير الاجتماعي، وتحديات التنمية المستدامة والمشكلات البيئية المعاصرة وأثرها على الإنسان.