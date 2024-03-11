لتشجيع الباحثين المتميزين وتحفيزهم.. إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحوث الاجتماعية

أعلن المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، عن موعد إطلاق جائزة البحوث الاجتماعية في دورتها الثانية، والتي تهدف إلى تشجيع الباحثين المتميزين، وتحفيزهم للبحث في القضايا الاجتماعية ذات الأولوية الوطنية؛ لإيجاد حلول نوعية للتحديات التي تواجه المجتمع السعودي، والارتقاء بجودة البحوث الاجتماعية من خلال تكريم الباحثين والباحثات الذين تُسهم أبحاثهم في التنمية الاجتماعية؛ لرفع جودة حياة الإنسان بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتكون الجائزة من خمسة فروع هي: فرع القضايا الاجتماعية، وفرع قضايا الفقر والعدالة الاجتماعية، وفرع قضايا المرأة، وفرع قضايا الشباب، وفرع قضايا الطفولة، كما تم تحديد موضوعات فرع القضايا الاجتماعية لتتضمن الآتي: جودة الحياة والرفاه الاجتماعي، والتحديات التي تواجه الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية ودورها في اقتصاديات التغير الاجتماعي، وتحديات التنمية المستدامة والمشكلات البيئية المعاصرة وأثرها على الإنسان.
وسيتم بدء استقبال الترشيحات في مطلع العام 2025؛ إذ يمكن للباحثين والمراكز البحثية من داخل المملكة وخارجها المشاركة في أي فرع من فروع الجائزة اعتبارًا من ذلك التاريخ؛ وفق شروط الجائزة الموجودة في موقع الجائزة الإلكتروني.