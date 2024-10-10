ثقة تحصد جائزتين في تطوير القدرات التقنية وتمكين المرأة في منتدى التقنية الرقمية 2024

وتعد "ثقة" إحدى الشركات الرائدة في القطاع التقني بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات للقطاعين الحكومي والخاص تستهدف منها سد احتياجات السوق التقني في المملكة، مستعينة بأحدث التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة التي تنطلق منها نحو التحول الرقمي، لتصبح منذ انطلاقتها الأولى في عام 2012م رقمًا بارزًا في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع التقنية وقطاع الأعمال.