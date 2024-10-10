ثقة تحصد جائزتين في تطوير القدرات التقنية وتمكين المرأة في منتدى التقنية الرقمية 2024

فازت شركة "ثقة" بجائزتين مميزتين خلال فعاليات منتدى التقنية الرقمية 2024 والذي اختتم الأربعاء وأقيم تحت شعار "التكامل لمستقبل رقمي مستدام" واستهدف تسليط الضوء على الإمكانيات التي يتيحها التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في مجالات التقنية، مع التركيز على التطورات المهمة في الأسواق التقنية.
وحصلت "ثقة" على جائزة التميز التقني وهي مبادرة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاحتفاء بالشركات المساهمة في دعم تنمية المحتوى المحلي التقني وتحقيق نمو الاقتصاد الرقمي، كما حصلت "ثقة" على جائزة أفضل بيئة عمل تقنية لتمكين المرأة وهي مبادرة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتكريم المنشآت المتميزة في تمكين المرأة.
من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" الأستاذ أيمن الفلاّج، الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع التقني في المملكة والذي حقق قفزات تاريخية غير مسبوقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الفلاّج: إن فوز "ثقة" بهاتين الجائزتين المميزتين يأتي امتدادًا لجهود الشركة الرائدة في مجال التقنية بالمملكة في الاستعانة بأحدث التقنيات لمواكبة التطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع الهام بما يخدم الأهداف الوطنية في مجال دعم تنمية المحتوى المحلي التقني وهو ما يعكسه الفوز بجائزة التميز التقني لتطوير القدرات.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ثقة، أن الفوز بجائزة أفضل بيئة عمل تقنية لتمكين المرأة يمثل تتويجًا لجهود الشركة طوال الفترة الماضية من أجل تمكين المرأة وتوفير أفضل بيئة عمل مميزة تحفز على التميز والعمل بروح الفريق الواحد.
وتعد "ثقة" إحدى الشركات الرائدة في القطاع التقني بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم خدمات للقطاعين الحكومي والخاص تستهدف منها سد احتياجات السوق التقني في المملكة، مستعينة بأحدث التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة التي تنطلق منها نحو التحول الرقمي، لتصبح منذ انطلاقتها الأولى في عام 2012م رقمًا بارزًا في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع التقنية وقطاع الأعمال.