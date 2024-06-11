وصول 22 حاجًا من ذوي التوائم السياميين إلى مطار الملك عبدالعزيز

كما وصلت السورية "سارة"، التي مضى 14 عامًا على خضوعها للعملية الناجحة التي أسفرت عن فصل التوأم الطفيلي السوري، إلى المملكة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.