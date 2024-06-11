وصول 22 حاجًا من ذوي التوائم السياميين إلى مطار الملك عبدالعزيز

شهدت الصالة 1 بمطار الملك عبد العزيز وصول 22 حاجًا من ذوي التوائم السياميين.
ويتوالى وصول الحجاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أقارب وذوي التوائم السياميين.
من ناحيته، قال والد السيامي المصري "سارة وسلمى": نشكر قيادة المملكة على استضافتنا للحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين".
وأضاف: نشكر خادم الحرمين وولي العهد، والحج شيء كبير جدًا عندنا، والحمد لله أن الله أكرمني بالحضور إلى مكة، وأنا أشعر بسعادة كبيرة، وكل الشكر للمملكة العربية السعودية.
كما وصلت السورية "سارة"، التي مضى 14 عامًا على خضوعها للعملية الناجحة التي أسفرت عن فصل التوأم الطفيلي السوري، إلى المملكة لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وقالت: أنا بصحة جيدة الحمد لله، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وصولنا إلى هنا.