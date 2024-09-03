رئيسة مركز تاريخ الطائف: مشاركة المرأة في الهجن تمكينٌ للمرأة السعودية في المجالات كافة

وأشارت الدكتورة العدواني إلى أن الهجن نالت أهمية خاصة في الموروث الشعبي للمجتمع السعودي، مبينة أنه منذ عصور ما قبل الإسلام كان لها دورٌ بارز في حياة العرب؛ إذ كانت تقام لها مسابقات خاصة في الأسواق الكبرى، مثل سوق "عكاظ"، الذي كانت تقام فيه مسابقات رياضية، تُظهر قوة تحمُّل الهجن، وعزمها على تحقيق الفوز. والعرب قبل الإسلام اعتادوا على تنظيم مثل هذه المسابقات استعراضًا للقوة، والمنافسة، والفروسية، والشجاعة.