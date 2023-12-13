الاستثمار في قطاع الإبل.. استقطاب مجموعة كبيرة من رجال المال والأعمال

مجالات الاستثمار في الإبل متاحة في اللحوم وتصنيعها، ومزارع التربية، والألبان وتصنيعها، ومنتجات الإبل، والجلود وصناعاتها، والمهرجانات، والفعاليات، وإكسسوارات الإبل ومستلزماتها، ويبلغ حجم الاستهلاك العالمي 3 ملايين طن، وحجم استهلاك المملكة 135 ألف طن، وحجم السوق السعودي نحو 1.5 مليار ريال، ومعدل استهلاك الفرد في المملكة 4 لترات، ومعدل النمو 7%.