مكة المكرّمة.. فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 5 ملايين متر مكعب

فتحت المؤسسة العامة للري بمنطقة مكة المكرّمة، بمشاركة مع الجهات المعنية، أمس، بوابات سد وادي قنونا؛ لتصريف كمية (5) ملايين متر مكعب؛ وذلك بمعدل تصريف (4 م3/ الثانية)، لمدة (15) يوماً؛ وذلك بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأوضح قائد فريق المؤسسة العامة للري بمنطقة مكة المكرّمة المكلّف المهندس حمود بن محمد السبيعي؛ أن السعة التخزينية للسد تبلغ (٧٩.٢) مليون متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ (٧٠) متراً، وعرض المفيض (١٣٤) متراً، وبطول (٣٢٦) متراً، مشيراً إلى أن سد وادي قنونا يخدم سكان مركز خميس حرب وقراه التابعة له، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي كثيراً من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول المحتملة.
ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، إضافة إلى دعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيُّد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.