مكة المكرّمة.. فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 5 ملايين متر مكعب

وأوضح قائد فريق المؤسسة العامة للري بمنطقة مكة المكرّمة المكلّف المهندس حمود بن محمد السبيعي؛ أن السعة التخزينية للسد تبلغ (٧٩.٢) مليون متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ (٧٠) متراً، وعرض المفيض (١٣٤) متراً، وبطول (٣٢٦) متراً، مشيراً إلى أن سد وادي قنونا يخدم سكان مركز خميس حرب وقراه التابعة له، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي كثيراً من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول المحتملة.