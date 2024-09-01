تعرَّف عليها بالتفصيل.. خدمات "الأحوال المتنقلة" تأتي إليك في 40 موقعاً بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة متوسطة مؤتة وثانوية تبوك في مركز القرين لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مدرسة مجمع الدحلة للبنات لمدة يومين، ويوم الإثنين في الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية (تآلف) بمحافظة عنيزة، وثانوية مركز القرين للبنات لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة مركز القرين للبنات، ومتوسطة معهد طيران القوات البرية للبنات في مدينة بريدة، وللرجال في مدرسة سلطان بن سلمان الابتدائية في مركز الدليمية، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في المجمع الأول للبنات في محافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال في متوسطة وثانوية مركز الدليمية لمدة يومين.