شركة عبدالله العثيم للاستثمار تكشف عن ثلاثة مشاريع تطويرية كبرى في ملتقى "سيتي سكيب الرياض 2025"

أعلنت شركة العثيم للاستثمار اليوم، خلال مشاركتها في ملتقى “سيتي سكيب الرياض 2025”، عن إطلاق ثلاثة مشاريع تطويرية كبرى في مناطق مختلفة من المملكة، ضمن خطة توسعية طموحة تهدف إلى تطوير وجهات متكاملة ومتعددة الاستخدامات، ترتقي بجودة الحياة وتعزز الجاذبية الاستثمارية للمدن السعودية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ عبدالله العثيم، أن الإعلان عن هذه المشاريع يأتي امتدادًا لتوجه الشركة نحو تعزيز دورها في القطاع العقاري عبر مشروعات ذات قيمة نوعية، تعتمد نهجًا حديثًا في التخطيط والتنفيذ، وتواكب تطلعات التنمية الوطنية.
وأضاف:
“نحن نعمل على بناء مشاريع تشكّل بيئات أكثر تكاملاً وابتكارًا، تجمع السكن والعمل والترفيه في تجربة حضرية متكاملة تخدم الإنسان أولًا.”
المشاريع المُعلنة:
١- العثيم بارك – الدمام
يمتد المشروع على مساحة 224,286 م² في موقع محوري على طريق الملك فهد الرابط بين مطار الملك فهد الدولي ووسط المدينة. ويضم المشروع مزيجاً متكاملاً من الوحدات السكنية المتنوعة، المرافق الترفيهية، مساحات الأعمال والخدمات الحديثة، مع بنية تحتية ذكية توفر تجربة معيشية متطورة.
٢- كنوز العثيم – المدينة المنورة
يقع المشروع على مساحة 112,181 م² بالقرب من الحرم النبوي الشريف وجبل أحد، ويتميز بتصميم مستوحى من الطراز العمراني المديني. يضم المشروع مكونات سكنية وضيافة وتجارية وترفيهية متكاملة، مع مرافق عائلية ومسطحات خضراء تعزز جودة السكن والزيارة.
٣- كنوز العثيم – خميس مشيط
يمتد المشروع على مساحة 124,327 م² على طريق التحلية الرابط بين أبها وخميس مشيط، ويقدم تجربة سكنية وترفيهية مستوحاة من طبيعة عسير، مع بيئة عائلية هادئة وخيارات متعددة للاستخدام السكني والاستثماري، إلى جانب مرافق الضيافة والترفيه والمساحات المفتوحة
ويُعد إعلان هذه المشاريع خلال ملتقى سيتي سكيب الرياض محطة مهمة في مسار الشركة التطويري، حيث يمثّل الحدث أكبر منصة عقارية في الشرق الأوسط تجمع قادة الاستثمار العقاري وصُناع القرار لاستعراض مستقبل العمران في المملكة.
للمزيد من التفاصيل: