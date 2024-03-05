أعلى معدلات الهطولات السنوية بالمملكة في 25 سنة.."المسند" يوضح المناطق

وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن أعلى معدلات الهطول المطري السنوي بالمملكة خلال الفترة من عام 1985 حتى 2010م كانت في أبها (218ملم) تليها محطات الطائف وجازان والباحة (176,3ملم -139,1 ملم - 137,6ملم) على التوالي، وأقلها في وادي الدواسر (29 ملم) يليها تبوك والقريات وعرعر(30ملم - 47,6ملم - 53 ملم) على التوالي.