أعلى معدلات الهطولات السنوية بالمملكة في 25 سنة.."المسند" يوضح المناطق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، إن أعلى معدلات الرطوبة السنوية تكون في جازان ثم الوجه ثم جدة، بينما أقلها في المدينة ثم الرياض ثم وادي الدواسر.
وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن أعلى معدلات الهطول المطري السنوي بالمملكة خلال الفترة من عام 1985 حتى 2010م كانت في أبها (218ملم) تليها محطات الطائف وجازان والباحة (176,3ملم -139,1 ملم - 137,6ملم) على التوالي، وأقلها في وادي الدواسر (29 ملم) يليها تبوك والقريات وعرعر(30ملم - 47,6ملم - 53 ملم) على التوالي.