"موهبة": 35 طالبًا وطالبةً يمثلون المملكة في "آيسف 2023"

وبيّنت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عامًا كاملًا، بدأت بـ146 ألف طالب وطالبة، تم التقدم بها في 21 مجالًا علميًا، مروا بـ7 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته المنطقة الشرقية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير الحالي، وترشح للمشاركة فيه 160 طالبًا وطالبةً، فاز من بينهم 40 طالبًا وطالبةً بجوائز الأولمبياد الكبرى.