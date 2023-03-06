وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الشراكة الراسخة والتاريخية بين البلدَيْن

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة، والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.