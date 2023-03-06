وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الشراكة الراسخة والتاريخية بين البلدَيْن

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وزير خارجية المملكة المتحدة، السيد جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، إضافة إلى تبادُل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة، والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف، تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.