شاهد قصة نجاح شاب أحد أبطال متلازمة داون.. مبدع ومتفانٍ في عمله

وحول دراسته وتدريبه وعمله تحدَّث الشاب العصامي العجيان لـ"سبق" من مقر عمله بهيلتون حي غرناطة بالرياض قائلاً: "درست الابتدائية في مدرسة إبراهيم آل الشيخ، ثم انتقلت إلى مدرسة أبي سفيان، وتدربت أولاً في بندة بحي الحزم، ثم وُظّفت في اليورمارشيه، وبعد إغلاقه حصلت على وظيفة في فندق هيلتون الرياض، أعمل حاليًا بها منذ سنة تقريبًا".