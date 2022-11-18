شاهد قصة نجاح شاب أحد أبطال متلازمة داون.. مبدع ومتفانٍ في عمله
يتمتع الشاب عبدالرحمن العجيان (28 عامًا) من أبطال متلازمة داون بطاقة إيجابية كبيرة، تنثر العطاء في جميع أركان عمله بفندق هيلتون الرياض؛ فتارة تجده مبتسمًا، يستقبل زوار الفندق، ويرحب بهم، وأخرى تراه منهمكًا بجدية في ترتيب أطباق الصحون وأدوات الأكل على طاولات الطعام، وهو في كل ذلك يجد الاحترام والتقدير والمحبة من مرؤوسه وزملائه وروّاد الفندق؛ ليجسد قصة نجاح وكفاح عنوانها الأمل والطموح والمثابرة.
وحول دراسته وتدريبه وعمله تحدَّث الشاب العصامي العجيان لـ"سبق" من مقر عمله بهيلتون حي غرناطة بالرياض قائلاً: "درست الابتدائية في مدرسة إبراهيم آل الشيخ، ثم انتقلت إلى مدرسة أبي سفيان، وتدربت أولاً في بندة بحي الحزم، ثم وُظّفت في اليورمارشيه، وبعد إغلاقه حصلت على وظيفة في فندق هيلتون الرياض، أعمل حاليًا بها منذ سنة تقريبًا".
وأضاف: "بدأت عملي باستلام الأمتعة إلى أن أصبحت في الاستقبال، وكذلك تقديم الطعام". مشيرًا إلى أن عمله يبدأ من الساعة الـ9 إلى الساعة الـ3 عصرًا، ويطمح إلى أن يواصل عمله، ويتدرج فيه إلى أن يصبح مديرًا -بإذن الله-.
وعن شعوره تجاه زوار ورواد الفندق قال: "هم في مقام أهلي، وأنا أُكنّ لهم كل الحب والتقدير".. موجهًا رسالة من القلب: "أنا أحبكم. أنتم أهلي، أنتم عزوتي، أنتم عيني ورأسي".