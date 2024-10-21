لا يتكئ على أسس علمية.. "فيديو التغيرات المناخية المتداول" في إفادة من "الزعاق"

نبَّه خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل؛ يشير فيه أحدهم إلى تغيراتٍ مناخية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن صاحب الفيديو ذكر فيه بعض الأماكن بالأسماء.