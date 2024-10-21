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لا يتكئ على أسس علمية.. "فيديو التغيرات المناخية المتداول" في إفادة من "الزعاق"
ذكر فيه أماكن بالأسماء وأكّد أن "التغيرات العامة لا تحدث إلا بمرور آلاف السنين"
نبَّه خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل؛ يشير فيه أحدهم إلى تغيراتٍ مناخية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن صاحب الفيديو ذكر فيه بعض الأماكن بالأسماء.
وأوضح "الزعاق"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "أود الإفادة بأن ما ورد فيه -المقطع- لا يتكئ على أيّ أسسٍ علمية ألبتة، والتغيرات المناخية العامة لا تحدث إلا بمرور آلاف السنين".