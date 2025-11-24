طقس اليوم .. الأرصاد : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح على تلك المناطق، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة خلال الليل وساعات الصباح لليوم التالي على أجزاء من منطقة تبوك مع تكوّن الضباب.