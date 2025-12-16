"الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة مؤتمر "أبشر 2025"

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلةً في المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق ختم خاص بمؤتمر "أبشر 2025"، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر المقبل في مدينة الرياض.
ويأتي المؤتمر بالشراكة مع أكاديمية طويق وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات التقنية والتحول الرقمي.
وسيكون الختم الخاص متاحًا للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض طوال أيام المؤتمر، في خطوة تعكس الطابع التقني والرمزي للفعالية.