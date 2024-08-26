لم تتجاوز 53 مئوية.. "الزعاق" يوضح المعايير العالمية لقياس درجات الحرارة

وأوضح أنه بحسب المعايير العالمية يوضع مقياس درجات الحرارة داخل صندوق خشبي مفتوح من جميع الجهات، ومرتفع عن الأرض مترًا ونصف المتر تقريبًا، وتكون الأرض تحته مزروعة بالحشائش. وبحسب هذه المعايير، لن تتجاوز درجات الحرارة الـ 53 درجة مئوية على مستوى العالم تحت الظل، وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العالم كانت 56.7 مئوية في وادي الموت في كاليفورنيا الأمريكية في 10 يوليو 1913 ميلادية.