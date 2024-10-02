ارتفاع وتيرة الاتجار بالأطفال يدق ناقوس الخطر عالمياً

يظل الاتجار بالأشخاص أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع العالمي حاليًا، وهي جريمة متعددة الأوجه تتمثل في استغلال البشر لتحقيق الربح. كما أصبح الأطفال والمراهقون عرضة لخداع المتاجرين بالبشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أن عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للمتاجرين لا يزال مرتفعًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير لعوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية غير منصفة تعزز الممارسات الاستغلالية والتمييزية. ويبين تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من نصف الأطفال ضحايا الاتجار يتم توظيفهم في العمل القسري، غالبًا الأولاد، في مجموعة واسعة من الصناعات مثل العمل المنزلي، التسول، والزراعة. كما يُعد الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة والمواد الإباحية والاستعباد الجنسي، أمرًا بارزًا يؤثر على 20% من الأطفال المتاجر بهم.