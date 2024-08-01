لوحات تنبض بالحياة.. "حديقة الأمير ماجد بجدة".. الفن والترفيه والخيال يلتقون

وتتيح الحديقة بغطائها النباتي الذي يشكل أكثر من 34% منها؛ تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية؛ حيث تضم أكثر من 918 شجرة، و382 نخلة، وتوفر منطقة ألعاب الأطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع؛ مما يتيح للزوار الاستمتاع برحلة رائعة تتنوع بين التسوق، وتجارب الطبخ وتذوق وجبات الطعام من خلال عربات متنقلة مليئة بالأطعمة والمشروبات.