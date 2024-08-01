لوحات تنبض بالحياة.. "حديقة الأمير ماجد بجدة".. الفن والترفيه والخيال يلتقون

جذبت حديقة الأمير ماجد مرتادي موسم جدة 2024 الذي تتواصل فعالياته تحت شعار "من جديد"؛ بعروض السيرك والعروض الكرنفالية الاستثنائية المليئة بالألوان والجمال؛ وتقديم الفنون الجميلة في مزج بين الفن والطبيعة، والفلكلور والثقافات العالمية؛ مما رسم البهجة والسعادة على الحضور.
وتوفر الحديقة التي تتربع على مساحة 120 ألف متر مربع؛ مساحات للإبداع، يقبل عليها الفنانون والرسامون في ورش مفتوحة تستقطب الكبار والصغار ليبدعوا بالريشة والألوان لوحات فنية تنبض بالحياة وتعبر عن واقع عروس البحر الأحمر؛ حيث تستوقف الزوار عروض النافورة الراقصة؛ التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة خارج الحديقة.
وتتيح الحديقة بغطائها النباتي الذي يشكل أكثر من 34% منها؛ تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية؛ حيث تضم أكثر من 918 شجرة، و382 نخلة، وتوفر منطقة ألعاب الأطفال على مساحة 8 آلاف متر مربع؛ مما يتيح للزوار الاستمتاع برحلة رائعة تتنوع بين التسوق، وتجارب الطبخ وتذوق وجبات الطعام من خلال عربات متنقلة مليئة بالأطعمة والمشروبات.
يذكر أن موسم جدة يهدف من خلال فعالياته المتميزة في العديد من المناطق ومن بينها حديقة الأمير ماجد إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار جميع مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية.