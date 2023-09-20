"تركي بن هذلول": تسجيل محمية "بني معارض" في اليونسكو ثمرة للمشروع الثقافي بالمملكة

اعتبر الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تسجيل محمية عروق بني معارض في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إحدى ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يحظى بتوجيه ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد في المحافظة على معالم التراث المادي وغير المادي في المملكة، مما مكّن من تعزيز حضور العناصر التراثية الوطنية في قائمة "اليونسكو" ذات القيمة العالمية الكبيرة التي تجلّت في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية ضمن رؤية المملكة 2030.