توقيع مذكرة تفاهم بين "موهبة" و"الحج" لتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات

كما تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، والمشاركة في الفعاليات والمحاضرات والندوات المشتركة لرفع الوعي للطلبة بأهمية المجالات المرتبطة بوزارة الحج والعمرة، وإتاحة مرافق الوزارة (قاعات التدريب، ومقار ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية) لأعضاء رابطة موهبة، وفقاً لإجراءات وسياسات إقامة الفعاليات في الوزارة، وربط الفرص الوظيفية للطلبة الموهوبين للعمل في القطاعات المرتبطة بوزارة الحج والعمرة، والتعاون في مجالات التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل.