بريدة.. إجراء علاجي دقيق يُعيد وعي مريض فقده منذ 6 أشهر إثر حادث مروري

ولفت إلى أن التدخل الطبي تمّ من قِبل جراحة الصدر، وذلك بوضع أنبوب صغير جداً لفتح مجرى التنفس الذي كان مغلقاً بالكامل، ومن ثم إجراء عملية تنظير قصبات، وفتح مجرى التنفس وتوسيعه بوساطة البالون، التي تم على أثرها إنعاش المريض، وإزالة جهاز التنفس الصناعي وأنبوب فغر الرغامي بعد نجاح الإجراء الطبي، وبعد استعادة المريض وعيه وتحسُّن حالته المرضية قرّر الأطباء خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة.