36 مشروعًا سياحيًا في الدمام باستثمارات 21 مليار ريال لتعزيز وجهة الشرقية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد بديوان الإمارة، اجتماع التنمية السياحية في المنطقة، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعددٍ من أصحاب المعالي ومسؤولي وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة سبل تطوير القطاع السياحي في المنطقة.
وأكد سموه أهمية الاستثمار في المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها المنطقة الشرقية، والعمل وفق خطط استراتيجية واضحة بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتعزيز البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية رئيسية ومحرك اقتصادي فاعل.
من جانبه، أوضح معالي وزير السياحة أن القطاع السياحي يشهد قفزات نوعية بدعم القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية استقبلت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 13.4 مليون سائح، بإجمالي إنفاق تجاوز 18.5 مليار ريال، وسط نمو في التراخيص لمرافق الضيافة بلغ نحو 30 ألف غرفة مرخصة.
وأضاف أن العمل جارٍ على 36 مشروعًا سياحيًا في مدينة الدمام، تشمل مشاريع متعددة الاستخدامات وفنادق ومنتجعات، بإجمالي استثمارات يُقدّر بـ21 مليار ريال، ستُسهم في إضافة نحو 7 آلاف مفتاح فندقي بحلول عام 2030.
كما يجري تنفيذ 14 مشروعًا سياحيًا مدعومًا من الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 5.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن تضيف تلك المشاريع 2,200 مفتاح فندقي إضافي، ما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع من كفاءة منشآت الضيافة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.