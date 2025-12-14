36 مشروعًا سياحيًا في الدمام باستثمارات 21 مليار ريال لتعزيز وجهة الشرقية

من جانبه، أوضح معالي وزير السياحة أن القطاع السياحي يشهد قفزات نوعية بدعم القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية استقبلت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 13.4 مليون سائح، بإجمالي إنفاق تجاوز 18.5 مليار ريال، وسط نمو في التراخيص لمرافق الضيافة بلغ نحو 30 ألف غرفة مرخصة.