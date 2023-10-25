"صحة الطائف": إصدار 148 تقريرًا شرعيًا خلال 6 أشهر

أصدر مركز الخدمات الطبية الشرعية بصحة الطائف، 148 تقريرًا شرعيًّا خلال النصف الأول للعام الحالي 2023م.
وذكرت الصحة في الطائف أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة بلغت 1618 وفاة؛ منها 18 وفاة نتيجة حوادث مرورية.
وأشارت إلى أن عدد فحوصات السموم التي قام بها مركز الخدمات الطبية الشرعية 1821 فحصًا خلال نفس الفترة.
وقالت الصحة في الطائف: إنه تم إطلاق مشروع تقييم أقسام شؤون الوفيات وثلاجات حفظ الموتى بمستشفيات صحة الطائف ومستشفيات القطاع الخاص؛ لتطوير أداء وتحقيق التكامل من خلال تطبيق معايير ذات جودة عالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي المتوفى، وتم إعداد هذا المشروع من خلال تدريب وتأهيل فريق مختص من المركز لعمل الجولات والتقييم وإعداد التقارير؛ حيث بلغ إجمالي الزيارات 16 زيارة.
وذكرت أن الإدارة قامت بإطلاق مشروع تحسيني جودة بيانات الوفيات من خلال إقامة 6 ورش عمل في كل القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع قرابة 300 شخص مع تشكيل لجنة جودة البيانات بعضوية من كل المستشفيات بكل قطاعاتها.
وأفادت بأنه تم إنشاء غرفة عمليات للنظام وجودة البيانات على مدى 24 ساعة، فيما تم تفعيل كافة قنوات التواصل لسرعة الاستجابة وإعداد خطة الأزمات والكوارث.
يُشار إلى أن مركز الخدمات الطبية الشرعية يُعد فرعًا من فروع الطب الذي يتعامل مع تطبيق المعرفة الطبية لإثبات الحقائق في القضايا القانونية المدنية أو الجنائية، مثل التحقيق في سبب وزمن الوفاة.