"صحة الطائف": إصدار 148 تقريرًا شرعيًا خلال 6 أشهر

وذكرت أن الإدارة قامت بإطلاق مشروع تحسيني جودة بيانات الوفيات من خلال إقامة 6 ورش عمل في كل القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع قرابة 300 شخص مع تشكيل لجنة جودة البيانات بعضوية من كل المستشفيات بكل قطاعاتها.