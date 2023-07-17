بالفيديو.. "آل الشيخ": العداء للإسلام سيستمر وعلينا توضيح حقيقة رسالته السامية

وبيّن "فيزيتش" أهمية الاتفاقية في العمل المشترك بين الجانبين، لنشر الحضارة الإسلامية البعيدة كل البعد عن التطرف والكراهية، معربًا عن سروره بالزيارة المباركة للوزير "آل الشيخ" التي تنم عن حرص بلاد الحرمين الشريفين على رعايتها واهتمامها بالمسلمين في الجبل الأسود رغم عددهم القليل، واهتمامها ورعايتها للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.