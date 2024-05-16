تسمية القاعة الكبرى في مركز الملك خالد ببريدة باسم "قاعة الأمير بدر بن عبدالمحسن"

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتسمية القاعة الكبرى بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، باسم قاعة "الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز".
ويأتي توجيهه، تقديرًا لمكانة الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الأدبية والثقافية، وما قدّمه من جهود عظيمة في القصائد والأشعار الوطنية.
وتعد القاعة الكبرى بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة التي تتسع لقرابة 1000 شخص، من أكبر القاعات في المراكز الحضارية بالمنطقة، والتي احتضنت الأمسية الشهيرة لسمو الأمير بدر بن عبدالمحسن التي أُقيمت في تاريخ 20 يناير 2023م تحت عنوان "البدر يضيء القصيم"، وشهدت قاعات مركز الملك خالد الحضاري ببريدة حضورًا كبيرًا تجاوز 5000 شخص من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج.
يُذكر أن مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، هو مجمع حضاري اجتماعي ومقر لإقامة المناسبات الوطنية والمؤتمرات العلمية، وهو مجهز بأحدث التجهيزات التقنية والفنية العالية.