محليات

أُحيل للاختصاص.. القبض على شخص لترويجه 2034 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر

الجهات الأمنية أهابت بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات
أُحيل للاختصاص.. القبض على شخص لترويجه 2034 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر

قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه (2034) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

الجهات الأمنية
شرطة الأحساء
مادة الإمفيتامين المخدر

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