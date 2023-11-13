"إدارة الأزمات" بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول وتجمعات المياه

وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء).