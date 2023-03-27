"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 10000 وجبة لضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، بتوزيع أكثر من 10000 وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا"، وتحت شعار من "الوصول حتى الحصول".
وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل بن عبيد الأحمدي، أن الوكالة تعمل ضمن خطة موسم رمضان المبارك من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلة الوكالة الموجودة في المواقع الخارجية، ضمن دور الرئاسة الرئيس في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تعد من أولى الجهات العاملة في تقديم الخدمات لتسهيل رحلة المعتمر والزائر في مواسم الخير والبركات، مشيراً إلى أن العلاقات العامة تعمل دائماً على عكس الصورة المشرقة، وإدارة العلاقات العامة حريصة على الحضور المستمر في المواقع الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوجود الرئاسة، وصالة الحجاج أحد تلك المواقع.
وبيّن الأحمدي، أنه تم توزيع أكثر من 10000 وجبة جافة بين فطور وسحور، وقرابة 12000 حقيبة و5000 مصحف وكتيب منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك، وتعمل على خدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن من خلال المواقع التي توجد فيها بشكل دائم.