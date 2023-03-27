"شؤون الحرمين" توزع أكثر من 10000 وجبة لضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل بن عبيد الأحمدي، أن الوكالة تعمل ضمن خطة موسم رمضان المبارك من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلة الوكالة الموجودة في المواقع الخارجية، ضمن دور الرئاسة الرئيس في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تعد من أولى الجهات العاملة في تقديم الخدمات لتسهيل رحلة المعتمر والزائر في مواسم الخير والبركات، مشيراً إلى أن العلاقات العامة تعمل دائماً على عكس الصورة المشرقة، وإدارة العلاقات العامة حريصة على الحضور المستمر في المواقع الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوجود الرئاسة، وصالة الحجاج أحد تلك المواقع.