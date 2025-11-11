"أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025

حصدت مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) وذراعها التنفيذي ( رحلات ومنافع ) على جائزتي " مبدعون " المقدمة من وزارة الحج والعمرة وذلك في معرض ومؤتمر الحج 2025 في جدة .
وسلم نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط ، رئيس مجلس إدارة " أشرقت " أ. محمد بن حسن معاجيني ، فيما تسلم الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الطيب الخزامي الجائزة الثانية ، بحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين د. عمرو المداح ، والوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين د. محمد باطوق والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش ومسؤولي الوزارة والقائمين على تقديم الخدمة .
وفازت أشرقت بجائزة مبدعون فرع ( الخدمات الأساسية ) عن مبادرة إعاشة ثون ( طهاة الحج ) ، فيما حازت رحلات على الجائزة في فرع الخدمات الرقمية عن مبادرات الذكاء الاصطناعي واستخدماتها في موسم الحج .
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. محمد معاجيني عن سعادته بفوز مبادرة تغذية ثون بجائزة الوزارة، مشددا على أن الوزارة حريصة على تكريم كل إبداعي في الحج بهدف النهوض بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
وأضاف :" فوزنا بالجائزة تتويج للجهد الذي بذل لتتحول الفكرة من حلم إلى واقع وتتبناها وزارة الحج والعمرة مشكورة باسم " تحدي إعاشة ثون ".
وأبان أن المبادرة تهدف لتبني وتأهيل وتدريب سعوديين وسعوديات، للدخول إلى عالم تغذية الحشود طهياً ومتابعة خلال موسم الحج، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج من كل دول العالم، والارتقاء بها إلى مستويات احترافية، مع الحفاظ على الأصالة والقيم التي تُميِّز الضيافة السعودية الأصيلة.
فيما شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. محمد الطيب الخزامي على قيمة الجائزة المعنوية التي تحفز مقدمي الخدمة للتنافس باستخدام التقنيات لرفع جودة الخدمات .
ولفت إلى أنهم قدموا عدد من المبادرات باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في موسم الحج الماضي من أبرزها قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل لغة الجسد ، ومبادرة التواصل من خلال وجود شاشات للتواصل فيديو من مشعر منى مع فريق الرصد للاستفسار والشكاوي مع ترجمة فوريه للمحادثة، ومبادرة خاصة لمراقبة نظافة المخيمات بالذكاء الاصطناعي ، ومبادرة مراقبة تواجد الحراسات الامنية بالذكاء الاصطناعي على بوابات المخيمات ، بجانب خدمة الروبوت في مشعر منى.
وأكد الخزامي على أنهم حريصون في كل عام على الارتقاء بالخدمة وتجويدها من خلال استخدام أحداث الوسائل التي تضمن راحة حجاج بيت الله الحرام .
يذكر أن جائزة "مبدعون" هي جائزة سنوية أطلقتها وزارة الحج والعمرة لتشجيع الابتكار والتميز في قطاع الحج والعمرة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الحلول الإبداعية والمشاريع المبتكرة التي تُسهم في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتُحسّن تجربتهم.