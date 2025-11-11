"أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025

ولفت إلى أنهم قدموا عدد من المبادرات باستخدام التقنية والذكاء الاصطناعي في موسم الحج الماضي من أبرزها قياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل لغة الجسد ، ومبادرة التواصل من خلال وجود شاشات للتواصل فيديو من مشعر منى مع فريق الرصد للاستفسار والشكاوي مع ترجمة فوريه للمحادثة، ومبادرة خاصة لمراقبة نظافة المخيمات بالذكاء الاصطناعي ، ومبادرة مراقبة تواجد الحراسات الامنية بالذكاء الاصطناعي على بوابات المخيمات ، بجانب خدمة الروبوت في مشعر منى.