خلال رمضان.. برنامج "جدة التاريخية" يقدّم خدماته لأكثر من 2.5 مليون زائر

من جانبها، وسعياً من إدارة الحشود على تعزيز تجربة الزوّار، شارك أكثر من 1000 رجل أمن في حماية الأمن بالمنطقة، مع وجود 8 فرق للتدخل السريع، إضافة إلى 6 عربات إسعاف للحالات الطبية، فيما أدار 350 منظم حركة الحشود في 14 موقعاً بالمنطقة، وشاركت 70 عربة غولف في نقل الزوّار من وإلى مواقف السيارات.