لشاغلي المراتب من الأولى وحتى التاسعة.. "الصحة" تبدأ استقبال طلبات ترقيات الإداريين

بدأت وزارة الصحة في استقبال طلبات تسجيل ترقيات الإداريين "خدمة مدنية" لشاغلي المراتب من الأولى وحتى التاسعة، ابتداءً من تاريخ 22 / 2 /1446هـ حتى 27 / 2 / 1446هـ، وذلك عبر «منصة مسار».
وبيّنت الوزارة أن تسجيل تقييم الأداء الوظيفي للعام 2023 بنظام موارد، ويشكل نسبة 50 % من وزن المعيار، وتحتسب الدورات التدريبية بنسبة 20 % من وزن المعيار المحدد، ويجب التأكد من صحة البيانات المسجلة في مسار قبل تحديد الرغبات.
وفي حال وجود ملاحظات يجب مراجعة إدارة الموارد البشرية في منطقة الموظف لتصحيح البيانات الوظيفية عن طريق نظام توثيق التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح خدمة رفع الوثائق عن طريق نظام موارد لمن حدد الرغبات الوظيفية بمنصة مسار بعد تاريخ انتهاء تحديد الرغبات، ومراجعة الوثائق المسجلة في نظام موارد من قِبل جهة عمل الموظف.
وفي حال عدم ظهور وظائف مطروحة للترقية في سجل الموظف/ الموظفة في منصة «مسار» فهذا يعنى أن الموظف غير مؤهل للترقية أو لا توجد وظيفة مناسبة تتوافر لديه شروط شغلها.
وأوضحت أنه يكتفي بتحقيق الحد الأدنى المطلوب من الساعات في الأعمال التطوعية المعتمدة، ومقداره 20 ساعة في المرتبة الحالية، إضافة إلى شهادة التميز والوفر المالي بنسبة 30 % من وزن المعيار المحدد.
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء فترة الإعلان المحددة سيتم إقفال التقديم آليًا ولا يمكن التسجيل أو التعديل بعد ذلك.
وأكدت أنه يتعين على الموظف والموظفة اختيار الوظائف المطروحة للإعلان حسب الرغبات الفعلية والمكانية، وكذلك مراعاة شمولها بالبدل من عدمه لأنه لا يمكن التنازل عن الترقية أو إلغاء القرار بعد صدوره، لافتة إلى أن إجراءات المفاضلة والترشيح للترقية بمنصة مسار تتم بشكل آلي دون تدخل بشري، وفي حال الترقية تتم المباشرة آليًا في موارد، وتكون المباشرة في جهة العمل الحالية.