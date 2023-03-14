نيابة عن أمير مكة.. محافظ جدة يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب بجامعة المؤسس

رعى محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم حفل تخريج الدفعة الـ52 من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1443هـ، البالغ عددهم 11243 طالبًا في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
وقد حضر الحفل رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.
وفور وصول محافظ جدة عُزف السلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، وألقى الخريجان محمد الغامدي ومجد إسكندراني كلمة نيابة عن الخريجين، عبَّرا خلالها عن سعادة زملائهما بالتخرج، والشروع في مرحلة العمل والبناء، والمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة، رؤية السعودية 2030م.
كما قدَّما الشكر للقيادة الرشيدة –أيدها الله-، ولجميع الآباء والأمهات، ولجامعتهم وأساتذتهم على ما بذلوه من جهود، وتسخير الإمكانات المعرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل توفير بيئة علمية محفزة، تجعل من خريجي الجامعة مثالاً وطنيًّا وعالميًّا يُحتذى به.
عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية القَسم، ثم منحت رئيسة الجامعة المكلفة الدرجات العلمية المستحقة بعد إنهاء الطلاب متطلبات الحصول على درجات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم، وفقًا للمناهج والخطط المعتمدة.
وأعربت الدكتورة النعيم في كلمة ألقتها عن شكرها وتقديرها لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على رعايته حفل الخريجين للعام الحالي. كما قدمت شكرها وتقديرها لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، على حضوره وتشريفه حفل خريجي الدفعة الـ(52) من خريجي الجامعة. كما ثمنت دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية في الجامعة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم، ولمبادرات وأنشطة الجامعة على الأصعدة كافة.
من جانبه، قدّم عميد القبول والتسجيل المكلف، الدكتور حامد بن عبدالرؤوف صالح، التهنئة للخريجين، وقال: أشاطركم فرحتكم بمناسبة تخرجكم، كما أبارك لآبائكم وأمهاتكم هذا الإنجاز الذي سطرته أيديكم بعد توفيق الله.
وبيّن عبدالرؤوف أن الجامعة تودعكم الليلة بكل الحب والتقدير، وصادق الدعوات لكم بالتوفيق والنجاح في مستقبل أيامكم. وتوصيكم بالاستمرار في صقل مهاراتكم، والاطلاع على ما هو جديد في مجال تخصصاتكم.. فالتخرج ما هو إلا بداية الطريق، فكونوا عند حُسن ظن وطنكم وآبائكم وأمهاتكم وجامعتكم بكم.
وفي ختام الحفل كرم محافظ جدة الطلبة المتفوقين والأوائل على الدفعة.