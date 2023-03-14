نيابة عن أمير مكة.. محافظ جدة يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب بجامعة المؤسس

وأعربت الدكتورة النعيم في كلمة ألقتها عن شكرها وتقديرها لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على رعايته حفل الخريجين للعام الحالي. كما قدمت شكرها وتقديرها لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، على حضوره وتشريفه حفل خريجي الدفعة الـ(52) من خريجي الجامعة. كما ثمنت دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية وبيئتها البحثية والإدارية في الجامعة تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم، ولمبادرات وأنشطة الجامعة على الأصعدة كافة.