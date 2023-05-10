خلال 45 دقيقة فقط.. مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "ستينيًّا" أصيب بجلطات قلبية

وقال الدكتور أمجد عبيد استشاري طب الطوارئ ورئيس القسم: إن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعور مفاجئ بالدوار والإرهاق، فتم تفعيل كود السكتة القلبية، والبدء في إنعاش الحالة مباشرة من موقع الإصابة، وتم نقله إلى غرفة الإنعاش القلبي؛ حيث عُرّض للصدمات الكهربائية، وأجري له تخطيط القلب الذي أظهر وجود جلطة في "القلب مع تغير في النبض"، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر.. وبموازاة ذلك تم التواصل مع استشاري القلب وتجهيز غرفة القسطرة ونقل المريض إليها.