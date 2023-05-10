خلال 45 دقيقة فقط.. مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ "ستينيًّا" أصيب بجلطات قلبية

نجح فريق طبي بقسم الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة رجل ستيني عانى من جلطة حادة، خلال 45 دقيقة فقط؛ حيث أصيب بشكل مفاجئ لحظة نزوله من الطائرة بمطار الدمام، وأُسعف إلى طوارئ المستشفى في حالة صحية حرجة.
وقال الدكتور أمجد عبيد استشاري طب الطوارئ ورئيس القسم: إن المريض وصل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر والظهر، مع صعوبة في التنفس وشعور مفاجئ بالدوار والإرهاق، فتم تفعيل كود السكتة القلبية، والبدء في إنعاش الحالة مباشرة من موقع الإصابة، وتم نقله إلى غرفة الإنعاش القلبي؛ حيث عُرّض للصدمات الكهربائية، وأجري له تخطيط القلب الذي أظهر وجود جلطة في "القلب مع تغير في النبض"، واتخذ الفريق الطبي الإجراءات اللازمة، وتعامل مع الحالة بتكثيف العلاج عبر الأدوية المضادة للتخثر.. وبموازاة ذلك تم التواصل مع استشاري القلب وتجهيز غرفة القسطرة ونقل المريض إليها.
وأضاف "عبيد": بيّنت القسطرة وجود انسدادات في عدد من الشرايين الرئيسية، وتم -ولله الحمد- إزالة كل الانسدادات، وإعادة التروية الدموية للقلب بصورة طبيعية، ونُقِلَ بعدها إلى الرعاية المركزة القلبية، وخرج لاحقًا من المستشفى بحالة صحية جيدة.
ولفت إلى أن السرعة والاحترافية العالية التي تعامل بها الفريق الطبي، أسهمت في إنقاذ حياة المريض؛ إذ تلقى الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بشكل سليم وسريع جدًّا؛ مشددًا على أن من المهم تثقيف العامة للتعامل الصحيح مع حالات توقف القلب والإنعاش القلبي؛ لتفادي الكثير من الآثار الخطيرة لتوقف التروية الدموية خاصة في الدماغ والتي غالبًا ما يترتب عليها غيبوبة دائمة أو مستمرة لفترات طويلة.
جدير بالذكر أن مركز الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية السريعة والدقيقة لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة، لكل الفئات العمرية على مدار الساعة.