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برقيتان من الملك وولي العهد للرئيس السوري لتهنئته بذكرى يوم الجلاء لبلاده

خادم الحرمين أعرَبَ عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق باطراد التقدم والازدهار
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ متمنيًا لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
سوريا
بشار الأسد
الأمير محمد بن سلمان

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