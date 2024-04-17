برقيتان من الملك وولي العهد للرئيس السوري لتهنئته بذكرى يوم الجلاء لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.