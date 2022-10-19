"القاضي" يدعو إلى مراقبة المسرفين.. ويطالب بمنع "مقاطع البذخ"

وقال "القاضي": هذا الهدر لا يتوقف على الأفراد فقط، بل هو أعظم حين يتم ببوفيهات الفنادق والمطاعم، حيث يضعون على الطاولات أضعاف ما يحتاجه النزلاء أو من يأتي لتناول وجبات الغداء والعشاء فيها، ثم يذهب الكثير منه هدرًا، وكذا الشأن بالأعراس والمناسبات، حيث توضع كميات تزيد بكميات كثيرة عن عدد المدعوين.