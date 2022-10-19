"القاضي" يدعو إلى مراقبة المسرفين.. ويطالب بمنع "مقاطع البذخ"

وصف عضو مجلس الشورى السابق، حمد القاضي، ظاهرة الهدر بمجتمعنا، وبخاصة في الحفلات والأعراس والولائم؛ بأنها ظاهرة مقلقة ومضرة باقتصادنا وبمداخيل الناس وهدر لنعم الله تعالى.
جاء ذلك خلال لقاء البارحة ببرنامج "الشارع السعودي" بالقناة السعودية.
وقال "القاضي": هذا الهدر لا يتوقف على الأفراد فقط، بل هو أعظم حين يتم ببوفيهات الفنادق والمطاعم، حيث يضعون على الطاولات أضعاف ما يحتاجه النزلاء أو من يأتي لتناول وجبات الغداء والعشاء فيها، ثم يذهب الكثير منه هدرًا، وكذا الشأن بالأعراس والمناسبات، حيث توضع كميات تزيد بكميات كثيرة عن عدد المدعوين.
وأضاف: "الهدر مهول"، وقد سبق أن أعلن وزير البيئة والزراعة أن أكثر من 40 مليار ريال تذهب بسبب الإسراف في كميات الطعام الفائض.
وتطرّق "القاضي" إلى من ينشرون مقاطع البذخ بمناسبات زواجهم وحفلاتهم وأسماها "مقاطع الهياط"، وطالب هيئة الإعلام المرئي والمسموع بأن تراقب هذه المقاطع وتمنع نشرها؛ لأنها تشجع على ثقافة الإسراف والتقليد.
ودعا عضو مجلس الشورى السابق إلى حملة توعية عبر خطابات مقنعة في منابر الجوامع وكل المنصات المرئية والمقروءة والرقمية تحمل رسائل عن آثار الهدر على اقتصاد الوطن والمجتمع والفرد، فضلاً عن أن فيه مخالفة لأوامر الله بالنهي عن الإسراف.
واختتم بالقول: لقد أخذنا عن الغرب تقليداً ترشيديًا جيداً "البوفيهات"، ولكن وظّفه البعض منا حسب عادة البذخ لديهم باسم الكرم، وهو أبعد ما يكون عنه فبدأوا في وضع المفاطيح على البوفيهات.