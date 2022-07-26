"ALLGROUP" تطلق هويتها الجديدة.. وترسخ مكانتها كمزود حلول متكامل في قطاع تنظيم الفعاليات

وقال ياسر بن عبد العزيز الصنيع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ALLGROUP": "منذ تأسيس المجموعة كانت رؤيتنا مختلفة، وعلى مدى أكثر من 10 سنوات حرصنا على الاستثمار في كامل سلاسل الإمداد في القطاعات التي نعمل بها، وعكس هويتنا السعودية على أعمالنا، إلى جانب بناء فريق مليء بالشغف والإبداع، لتقديم خدمات وتجارب متكاملة لعملائنا، وفق أعلى معايير الجودة".