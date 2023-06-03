جولة "الترفيه" 2023: الشباب في قلب المعادلة.. صناعة البهجة بأيدٍ سعودية في قطاع واعد

وأصبح بالمملكة العربية السعودية عدد من المدن ومناطق الجولة، التي أصبح عددها 17 مدينة ومنطقة. وقال تركي آل الشيخ في تصريح سابق له: "إن جولة السعودية 2023، التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول السعودية، تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق. وأُتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض، أو المشاركة في تقديمها، حتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض".