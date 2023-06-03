جولة "الترفيه" 2023: الشباب في قلب المعادلة.. صناعة البهجة بأيدٍ سعودية في قطاع واعد

تركيز جولة السعودية 2023 على الشابات والشباب يجعل لهم الدور الأكبر في صناعة البهجة، من خلال تنظيم الفعاليات التي ستكسبهم الخبرة والمعرفة، وتزيد من مساهمتهم في قطاع الترفيه الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في مملكتنا الغالية.
وتعتبر جولة المملكة العربية السعودية واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية للسكان وزوار المملكة العربية السعودية.
وتقام اليوم الجمعة فعاليات حفلة غنائية على مركز الملك عبدالعزيز الحضاري في الباحة للفنان أصيل أبوبكر سالم، والفنان الشاب رامي عبداللاه.
وتمضي المملكة العربية السعودية قدمًا نحو صناعة الترفيه، بما يحقق رفاهية المجتمع، ويعزز اقتصاد السعودية؛ إذ إن الترفيه يلبي حاجة المواطنين والزوار، وهو مصدر مهم من مصادر الدخل لأي دولة كبرى.. فالمتعة والبهجة أصبحتا قيمة ترجيحية لجميع فئات المجتمع والزوار؛ إذ إن كل فرد بحاجة إلى الترفيه، وجرعة عظيمة من السعادة، وهو ما أدركته قطاعات الأعمال السعودية، وهو الذي جعل السعودية تبتكر في صناعة أشكال جديدة للترفيه، بما يضمن جذب المستهلك السعودي وغير السعودي.
وكان قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه أحد القرارات التي تأتي تماشيًا مع إعلان السعودية لرؤيتها المستقبلية 2030؛ لما يمثله قطاع الترفيه من أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، ومنح المدن قدرة تنافسية دولية.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في يناير 2019 استراتيجية هيئة الترفيه التي تسعى إلى أن تصبح السعودية ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشر وجهات ترفيهية في العالم.
وتتضمن الاستراتيجية تدشين منصة "عيشها" الخاصة بالفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، والعديد من المسابقات بجوائز مليونية، مثل مسابقة تأدية الأذان، ومسابقة رحلة الهجرة، ومسابقة جنودنا البواسل المخصصة لمنسوبي القوات المسلحة السعودية، ومسابقات الحصن التي تستضيفها السعودية، ومسابقات البلوت والتركس في 13 منطقة في السعودية، ومسابقة إطلاق المدفع، وركوب الثيران المحترفة، إضافة إلى عدد من المبادرات، منها: استقطاب المعارض العالمية، وإنشاء ساحات خاصة للعروض الحية، وإقامة 18 خيمة ترفيهية، وبازارات كبرى، ومطاعم عائمة في مدينتَي الرياض وجدة. كما أُعلِن بدء إصدار تراخيص للعزف الموسيقي والعروض الغنائية والعروض الحية في المطاعم.
وتستمر جولة المملكة العربية السعودية 2023، التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، في إضافة المناطق لها؛ فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء السعودية حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وأصبح بالمملكة العربية السعودية عدد من المدن ومناطق الجولة، التي أصبح عددها 17 مدينة ومنطقة. وقال تركي آل الشيخ في تصريح سابق له: "إن جولة السعودية 2023، التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول السعودية، تتم بشراكة استراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية الموجودة في جميع المناطق. وأُتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض، أو المشاركة في تقديمها، حتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض".