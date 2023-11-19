بديل الفحم التقليدي في الشتاء.. "جفت الزيتون" يلقى رواجًا واسعًا في أسواق تبوك ومزارعها

وعمد بعض مزارعي ومنتجي الزيتون إلى إنتاج "الفحم" من مخلفات الزيتون بعد العصر، بعد أن كانت في الماضي تُهدر في المزارع دون الاستفادة منها، الأمر الذي بات اليوم مصدر دخلٍ للمزارعين، وملبيًا لمتطلبات السوق وزيادة الإقبال عليه.