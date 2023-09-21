القصيم.. جراحة الـ120 دقيقة تنقذ مريضة أربعينية من ورم ليفي كبير بالرحم

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن مستشفى الرس العام استقبل الحالة المرضية التي تم تحويلها من أحد المستشفيات الطرفية، مشيراً إلى أن المريضة كانت تعاني من وجود كتلة بالبطن مع نزيف مهبلي متكرر لمدة سنة، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية والأشعة للمريضة تبين وجود كتلة غير مؤلمة بالحوض وتم تشخيص الحالة (ورم ليفي كبير بالرحم)، ليقرر معها الأطباء إجراء تدخّل جراحي لإزالته.