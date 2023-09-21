القصيم.. جراحة الـ120 دقيقة تنقذ مريضة أربعينية من ورم ليفي كبير بالرحم

تمكَّن فريق طبي جراحي متخصص في أمراض النساء والولادة بمستشفى الرس العام، بإنهاء معاناة مقيمة من الجنسية الآسيوية تبلغ من العمر 40 عاماً، بعد خضوعها لعملية جراحية بمنطقة الحوض.
وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن مستشفى الرس العام استقبل الحالة المرضية التي تم تحويلها من أحد المستشفيات الطرفية، مشيراً إلى أن المريضة كانت تعاني من وجود كتلة بالبطن مع نزيف مهبلي متكرر لمدة سنة، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية والأشعة للمريضة تبين وجود كتلة غير مؤلمة بالحوض وتم تشخيص الحالة (ورم ليفي كبير بالرحم)، ليقرر معها الأطباء إجراء تدخّل جراحي لإزالته.
وأضاف التجمع أن العملية استغرقت ساعتين وربعًا، وتم فيها استئصال الورم الذي بلغ حجمه 12 * 10 سم مع الحفاظ على سلامة الرحم دون أضرار، وتمت متابعة الحالة إلى أن غادرت المريضة المستشفى بصحة وعافية.
يُذكر أن إجمالي عدد التدخلات والعمليات الجراحية التي نفّذها مستشفى الرس العام خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغ 2311 عملية متنوعة.