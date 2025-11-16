محليات

صقر اليؤيؤ في أحضان الطبيعة.. صورة توثّق غنى الحياة الفطرية بمحمية الملك سلمان

تم النشر في

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية صورة لـ"صقر اليؤيؤ" يعيش بأمان بين زهور ونباتات المحمية، حيث يجد مأوىً آمنًا وسط غطاء نباتي غنيٍّ بالحياة الفطرية.

وتُجسّد الصورة توازن وروعة الطبيعة؛ بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حماية البيئة الطبيعية، واهتمامها الشامل بالموائل والأنظمة البيئية داخل أكبر محمية برية في المملكة.

وتُعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أبرز مشاريع المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تسهم في إعادة التوازن البيئي، وتعزيز استدامة التنوع الحيوي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
صقر اليؤيؤ

