أشاد بها الرئيس الفرنسي.. السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر أنموذج لما يجب أن يكون عليه العالم

من جانبه، فقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، بأنها ستوفر فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفرص عمل نوعية للجيل المقبل من القادة في المملكة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية التي ستترك تأثيراً إيجابياً في المنطقة والعالم.