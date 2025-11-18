استقبال تاريخي لولي العهد في البيت الأبيض.. واشنطن تؤكد عمق الشراكة مع الرياض

في مشهد دبلوماسي استثنائي، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في البيت الأبيض، في مراسم رسمية عكست متانة العلاقات السعودية–الأمريكية وتطورها الاستراتيجي.